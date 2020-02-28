Россиянам рассказали, как можно пройти тест на коронавирус и обезопасить себя
В Роспотребнадзоре рассказали о противоэпидемических мероприятиях, принимаемых в связи с распространением коронавируса. Инфицированные зафиксированы уже в сорока странах мира. В ведомстве подчеркнули, что большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 10,1% - в тяжелой.
Итак, если вы обнаружили у себя симптомы коронавируса (кашель, высокая температура, слабость, конъюнктивит, возможно, диарея), необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу. Особенно если вы недавно вернулись из страны, сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В больнице вам следует рассказать о контактах с возможными носителями вируса. После этого доктор отправит на необходимые анализы на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
В ведомстве напоминают, что в настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса (COVID-19).
Напомним, с 20 февраля гражданам Китая запрещен въезд в Россию. Россияне, находившиеся в зараженных областях страны, были эвакуированы самолетами ВКС.
Фото: vostock-photo
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