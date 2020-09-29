Россиянам рассказали, как ежедневно и без усилий поддерживать сердце здоровым

Здоровый образ жизни – ключ к долгой и полноценной жизни. Правильные привычки, своевременная профилактика и соблюдение простых рекомендаций специалистов могут помочь избежать многих заболеваний, в связи с этим редакция Passion.ru попросила врача-кардиолога Антона Родионова и фармацевтическую компанию «Сервье» напомнить, каких простых правил стоит придерживаться на постоянной основе. По мнению эксперта, для начала стоит серьезно пересмотреть свой рацион, ведь питание в значительной степени определяет риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам, рыбе и морепродуктам с высоким содержанием полезных жиров. Несмотря на то, что кардиологи уже не так активно возражают против употребления мяса и молочных продуктов, все же не стоит есть их ежедневно, а вот рафинированный сахар и простые углеводы (например, белый хлеб, кондитерские изделия, фастфуд) точно стоит ограничить.

Также кардиолог рекомендует снизить потребление соли, так как ее избыток влечет за собой задержку жидкости и повышение артериального давления. Суточная норма потребления поваренной соли – не более 5 г в день, покупайте в магазине только йодированную. Если вы склонны к гипертонии или задержке жидкости, старайтесь не злоупотреблять заведомо солеными закусками – рыбой, сыром, чипсами. Также стоит больше двигаться. «Физическая активность минимум 45 минут в день» – так выглядит самое простое правило здоровья. Варианты нагрузок стоит подбирать с учетом возраста, привычек и общего самочувствия. Для здоровья сердца хороши традиционная зарядка, ходьба, неспешный бег, плаванье, велосипед, активные игры. Кроме того, обязательно высыпайтесь. Человеку необходимо проводить в объятиях Морфея не менее 5 и не более 8 часов в сутки, при этом важно поддерживать стабильный режим сна без резких скачков в графике между днями. И по возможности избегайте стрессов, хотя бы ограждайте себя от негативного информационного потока и отделяйте «рабочее» от «домашнего».