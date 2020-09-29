Россиянам рассказали, как ежедневно и без усилий поддерживать сердце здоровым
Здоровый образ жизни – ключ к долгой и полноценной жизни. Правильные привычки, своевременная профилактика и соблюдение простых рекомендаций специалистов могут помочь избежать многих заболеваний, в связи с этим редакция Passion.ru попросила врача-кардиолога Антона Родионова и фармацевтическую компанию «Сервье» напомнить, каких простых правил стоит придерживаться на постоянной основе. По мнению эксперта, для начала стоит серьезно пересмотреть свой рацион, ведь питание в значительной степени определяет риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отдавайте предпочтение свежим фруктам и овощам, рыбе и морепродуктам с высоким содержанием полезных жиров. Несмотря на то, что кардиологи уже не так активно возражают против употребления мяса и молочных продуктов, все же не стоит есть их ежедневно, а вот рафинированный сахар и простые углеводы (например, белый хлеб, кондитерские изделия, фастфуд) точно стоит ограничить.
Также кардиолог рекомендует снизить потребление соли, так как ее избыток влечет за собой задержку жидкости и повышение артериального давления. Суточная норма потребления поваренной соли – не более 5 г в день, покупайте в магазине только йодированную. Если вы склонны к гипертонии или задержке жидкости, старайтесь не злоупотреблять заведомо солеными закусками – рыбой, сыром, чипсами. Также стоит больше двигаться. «Физическая активность минимум 45 минут в день» – так выглядит самое простое правило здоровья. Варианты нагрузок стоит подбирать с учетом возраста, привычек и общего самочувствия. Для здоровья сердца хороши традиционная зарядка, ходьба, неспешный бег, плаванье, велосипед, активные игры. Кроме того, обязательно высыпайтесь. Человеку необходимо проводить в объятиях Морфея не менее 5 и не более 8 часов в сутки, при этом важно поддерживать стабильный режим сна без резких скачков в графике между днями. И по возможности избегайте стрессов, хотя бы ограждайте себя от негативного информационного потока и отделяйте «рабочее» от «домашнего».
Родионов напомнил, что, если у вас уже диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы, принимайте лекарства, назначенные врачом, и помните, что нельзя самостоятельно отменять подобранную терапию. И обязательно на ежедневной основе контролируйте артериальное давление, ведь только оно способно дать объективную картину. Кроме того, он рекомендовал бросить курить, если вы еще не сделали этого, так как табачный дым вызывает воспаление сосудов и рост атерсклеротических бляшек, которые приводят к тромбозу артерий сердца и мозга. Если вы курите, бросайте как можно скорее. Выбирайте счастливый день и бросайте. Это самое прекрасное, что вы можете для себя сделать. Если вам нужна помощь, обращайтесь к специалистам, современная медицина имеет возможность вам помочь. Также стоит ограничить потребление алкоголя. Так называемая «полезная для сосудов» доза составляет не больше 30 мл в сутки.
Для профилактики здоровья сердца, помимо прочего, рекомендуется контролировать свой вес, не допуская его превышения, раз в полгода сдавать анализ на уровень плохого холестерина, а также, если у вас есть какие-то диагностированные заболевания, обязательно посещать врача для контроля вашего состояния. Раз в год обязательно проходить полную диспансеризацию – сделать это можно в любой районной поликлинике совершенно бесплатно.
Фото: pixabay
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