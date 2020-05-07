Россиянам рассказали, как будет проходить снятие режима самоизоляции
Как передает «РИА Новости», эксперты ведомства предложили президенту Владимиру Путину снимать ограничительные меры в три этапа. Смягчение режима будет плавным: на первоначальном этапе предполагается разрешить людям гулять поодиночке и родителям с детьми, а также заниматься спортом на улице. Кроме того, постепенно будут открываться небольшие магазины и салоны красоты.
На втором этапе будут открыты школы, университеты, детские сады и другие учебные заведения, а также более крупные торговые точки с условием, что количество посетителей будет строго регламентировано. Помимо этого будут разрешены семейные прогулки.
На заключительном, третьем этапе будут разрешены прогулки в парках, однако соблюдение социальной дистанции остается в силе. К этому моменту должны будут открыться рестораны, кафе, гостиницы, торговые центры и другие увеселительные заведения – безо всяких ограничений. Переход с одного этапа на другой должен быть плавным, принимать решение об этом должны будут главы регионов, ориентируясь на несколько важных показателей, среди которых – темпы прироста заболевших, число проведенных тестов и свободные места в больницах. Важнейшей задачей на сегодняшний день, по словам Поповой, считается необходимость сохранить позитивную динамику, которая наметилась в регионах.
Фото: depositphotos
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