Россиянам рассказали, как будет проходить снятие режима самоизоляции

Как передает «РИА Новости», эксперты ведомства предложили президенту Владимиру Путину снимать ограничительные меры в три этапа. Смягчение режима будет плавным: на первоначальном этапе предполагается разрешить людям гулять поодиночке и родителям с детьми, а также заниматься спортом на улице. Кроме того, постепенно будут открываться небольшие магазины и салоны красоты.

На втором этапе будут открыты школы, университеты, детские сады и другие учебные заведения, а также более крупные торговые точки с условием, что количество посетителей будет строго регламентировано. Помимо этого будут разрешены семейные прогулки.