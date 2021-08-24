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Россиянам рассказали, что делать после контакта с больным COVID-19 после вакцинации

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, как поступить, если вы контактировали с инфицированным коронавирусом. По его словам, самым распространенным штаммом ковида на сегодняшний день считается «дельта», он характеризуется коротким инкубационным периодом от 2,5 до 5 дней. «В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован в Роспотребнадзоре, соответственно, с его контактами тоже могут связаться», — сказал Алексей Водовозов.
Россиянам рассказали, что делать после контакта с больным COVID-19 после вакцинации

Возможно, что инфицирование от больного не произойдет, поскольку коронавирус, к счастью, не настолько заразен, как, например, корь, заявил врач. По его мнению, чем больше была дистанция с заболевшим, тем ниже вероятность заражения. «Просто наблюдайте за своим состоянием — повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для ковида, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства, так может проявляться в том числе и штамм "дельта". В этом случае вызывайте врача и сообщайте, что у вас был контакт с ковидным пациентом», — предупредил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Врач-терапевт также напомнил, что даже первая доза вакцины от коронавируса снижает риск инфицирования. Сегодня Министерство здравоохранения обновило рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19. Так, вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» теперь можно людям старше 60 лет, переболевшим и ранее привитым от COVID-19.

Помимо прочего, в документе сказано о необходимости организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19.

Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. «Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств. Использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" без дополнительных ограничений у всех ВИЧ-инфицированных пациентов рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями», — сообщили в Минздраве.

Фото: freepik.com

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