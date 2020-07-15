Россиянам рассказали, чем опасен массовый выпуск вакцины от COVID-19 до конца испытаний

Судя по сообщениям, поступающим из Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета, российские ученые закончили лишь первый этап, потому до начала массового производства вакцины еще довольно далеко. Беркун добавил, что в условиях массового распространения коронавируса ученые могут пойти на сокращение стадий исследования, но это влечет за собой риски, ведь препарат должен быть абсолютно безопасным и не иметь серьезных побочных эффектов для здоровья. «Принятое в современной науке строгое соблюдение всех фаз, возможно, необязательно. Но тем не менее большинство западных фармакологических компаний и научных институтов все-таки проводят три фазы. Иногда проводятся параллельно, не ждут результатов предыдущей фазы и переходят к следующей», — заявил Беркун.

Согласно последним данным, опубликованным 15 июля 2020 года, за время пандемии в мире заразилось коронавирусом 13 323 530 человек, из них – 746 369 в России. За последние сутки в нашей стране зафиксировано 6422 подтвержденных случая. Общее количество смертей – 578 628 человек, выздоровели 7,4 миллиона.

Фото: pixabay

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