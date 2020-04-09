Россиянам рассказали, безопасно ли дезинфицировать квартиру хлоркой

Токсична как сухая хлорка, так и жидкая, и даже ее пары. А в домашних условиях очень сложно создать дезинфицирующий хлористый раствор, который бы и микробы и вирусы убивал, и не обладал при этом удушающими свойствами. При этом не стоит рассчитывать, что перчатки и защитная маска помогут вам защититься от ядовитых паров, ведь в условиях пандемии вы не сможете выйти из квартиры на прогулку, чтобы дождаться на свежем воздухе, пока жилое помещение хорошо проветрится.

Фото: freepik

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