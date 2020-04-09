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Россиянам рассказали, безопасно ли дезинфицировать квартиру хлоркой

Токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов напомнил, что такое любимое россиянами средство для дезинфекции, как хлорка, не только активно борется с вирусами и бактериями, но и может принести серьезный вред здоровью.

Об этом эксперт рассказал в эфире радио Sputnik. По его словам, хлорка – действительно мощнейший дезинфектор, но его токсичность очень высока, потому использовать ее в домашних условиях может быть опасно. Конечно, во время пандемии важно регулярно проводить влажную уборку и поддерживать чистоту в жилище. Однако для этих целей лучше выбирать другие средства для борьбы с инфекцией.

«Дома рекомендуется использовать спиртосодержащие вещества или на активном кислороде, либо другие варианты. Домашние дезинфекторы должны быть более щадящими, чем хлорка», – пояснил Водолазов.

Токсична как сухая хлорка, так и жидкая, и даже ее пары. А в домашних условиях очень сложно создать дезинфицирующий хлористый раствор, который бы и микробы и вирусы убивал, и не обладал при этом удушающими свойствами. При этом не стоит рассчитывать, что перчатки и защитная маска помогут вам защититься от ядовитых паров, ведь в условиях пандемии вы не сможете выйти из квартиры на прогулку, чтобы дождаться на свежем воздухе, пока жилое помещение хорошо проветрится.

Фото: freepik

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