Россиянам посоветовали оставаться на Пасху дома и рассказали, как освятить куличи самостоятельно

В патриархии также рассказали, каким образом это можно сделать. В Великую субботу перед столом, на котором будут стоять традиционные блюда праздничной трапезы, сначала следует три раза пропеть пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», а затем со словами «Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь» окропить еду святой водой.

Напомним, главный христианский праздник состоится уже в это воскресенье, 19 апреля. В столице и Подмосковье на праздничные выходные уже отменены традиционные маршруты общественного транспорта до мемориальных комплексов и кладбищ. Во многих городах России запрещено посещение храмов всем, кроме священнослужителей и персонала, работающего при церкви.

Фото: depositphotos

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