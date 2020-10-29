Россиянам перечислили серьезно повышающие риск внезапного инсульта факторы

Профессор отметил, что до достижения 50-летнего рубежа чаще подвержены данной проблеме представители сильного пола. Причиной тому служит злоупотребление сигаретами, неправильное питание и любовь к фастфуду, высокий уровень стресса и неблагоприятный эмоциональный фон. В свою очередь, заведующая неврологическим отделением Федерального центра мозга и нейротехнологий Аминат Тазартукова пояснила, что за последние годы среди молодых людей в возрасте от 18 до 50 лет участились случаи развития сахарного диабета и ожирения, что провоцирует внезапный инсульт.

Для профилактики этого смертельно опасного заболевания врачи рекомендуют делать УЗИ сонных артерий и сдать анализы крови, в случае, если они будут не очень хорошими, обязательно проконсультироваться с кардиологами.

Фото: depositphotos

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