Россиянам перечислили самые частые ошибки при лечении сезонной простуды

В первую очередь врач заявил, что категорически не рекомендует вставлять ломтики лука или чеснока в нос. «В момент простуды развивается отек слизистой оболочки. При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек. Для слизистой это будет ожог», — объяснил Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

Еще один популярный способ «деревенской» медицины, такой как поход в баню, по словам Владимира Зайцева, на самом деле тоже неэффективен. «В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья (каналы рядом с носовой полостью), и воспаление начинает проявляться еще сильнее. Когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно быть в горизонтальном положении, а вместо этого идет в баню, то ничего хорошего не будет. В баню можно, когда человек выздоравливает, но не в самом начале болезни», — предупредил специалист и посоветовал не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к врачу.