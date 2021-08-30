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Россиянам перечислили самые частые ошибки при лечении сезонной простуды

Вот-вот наступит осень, а, как известно, это сезон простуд. Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев отметил, что многие считают данное заболевание несерьезным и предпочитают самолечение «деревенскими», традиционными или народными способами, а не обращение к врачу. Между тем, по мнению специалиста, данные способы не только неэффективны, но и могут нанести ущерб здоровью.
Россиянам перечислили самые частые ошибки при лечении сезонной простуды

В первую очередь врач заявил, что категорически не рекомендует вставлять ломтики лука или чеснока в нос. «В момент простуды развивается отек слизистой оболочки. При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек. Для слизистой это будет ожог», — объяснил Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

Еще один популярный способ «деревенской» медицины, такой как поход в баню, по словам Владимира Зайцева, на самом деле тоже неэффективен. «В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья (каналы рядом с носовой полостью), и воспаление начинает проявляться еще сильнее. Когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно быть в горизонтальном положении, а вместо этого идет в баню, то ничего хорошего не будет. В баню можно, когда человек выздоравливает, но не в самом начале болезни», — предупредил специалист и посоветовал не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к врачу.

Фото: freepik.com

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