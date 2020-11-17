Россиянам перечислили признаки рака мозга, которые проявляются на ранних стадиях

Среди первых симптомов, которые должны насторожить, врач назвал головную боль, которая постепенно становится постоянным спутником еще не подозревающего о болезни человека, также могут наблюдаться трудности в звукопроизношении, нарушения письменной и устной речи, как только подобные признаки начинают проявляться в комплексе, не стоит тянуть, нужно как можно быстрее обратиться к специалисту, так как это существенно увеличивает шансы на излечение. «Основными причинами образования опухолей головного мозга являются генетическая предрасположенность, лучевая терапия, метастазы опухолей других локализаций организма, постоянная травматизация головного мозга, сотрясения», — объясняет Мяснянкин.

Фото: depositphotos

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