Россиянам перечислили признаки рака мозга, которые проявляются на ранних стадиях
В интервью «Пятому каналу» специалист рассказал, что опухоль головного мозга может быть как злокачественной, то есть требующей незамедлительного лечения, так и доброкачественной, за которой очень часто специалисты предпочитают просто наблюдать. Самая большая опасность данного вида рака заключается в том, что его сложно диагностировать на ранней стадии, так как он практически никак себя не проявляет.
Среди первых симптомов, которые должны насторожить, врач назвал головную боль, которая постепенно становится постоянным спутником еще не подозревающего о болезни человека, также могут наблюдаться трудности в звукопроизношении, нарушения письменной и устной речи, как только подобные признаки начинают проявляться в комплексе, не стоит тянуть, нужно как можно быстрее обратиться к специалисту, так как это существенно увеличивает шансы на излечение. «Основными причинами образования опухолей головного мозга являются генетическая предрасположенность, лучевая терапия, метастазы опухолей других локализаций организма, постоянная травматизация головного мозга, сотрясения», — объясняет Мяснянкин.
Фото: depositphotos
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