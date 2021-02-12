Россиянам перечислили неочевидные причины головной боли

Вторая причина – недостаточное количество выпиваемой в сутки жидкости. Обезвоживание приводит к тому, что кровь становится более густой и хуже циркулирует, из-за чего и начинаются головные боли. К таким же последствиям приводит и долгое нахождение в плохо проветриваемом помещении. Недостаток кислорода, высокий уровень углекислого газа, который образуется из-за дыхания человека в совокупности с жара в комнате вызывают сосудистые спазмы и повышение внутричерепного давления и, как следствие, головную боль. И последняя причина – пропущенный завтрак, так что не пренебрегайте утренним приемом пищи.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям