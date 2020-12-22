Россиянам перечислили лекарства, из-за приема которых можно лишиться водительских прав
Как сообщает онлайн-издание AutoNews.ru, существует четкий перечень лекарств, которые запрещено принимать автомобилистам перед тем, как сесть за руль, так как это может привести к дорожно-транспортному происшествию и лишению водительских прав. В инструкции к некоторым из этих препаратов отдельным пунктом прописан запрет избегать поездок за рулем, однако далеко не все изучают ее.
Однако, как сообщили изданию эксперты, к числу препаратов, несовместимых с вождением, относятся лекарства от многих ментальных расстройств, нейролептики, таблетки от аллергии и обширный список обезболивающих таблеток. Кроме того, специалисты рекомендуют автолюбителям соблюдать осторожность при приеме сиропов от кашля, в которых содержится алкоголь и даже слабые наркотические вещества. Стоит остерегаться и препаратов от боли в горле и других средств, которые выписываются по рецепту из-за содержащегося в них кодеина, так как они при тесте на наркотики могут выдать положительный результат на морфин. Похожая реакция может возникнуть и в ответ на прием некоторых противовирусных.
Одними из особо опасных лекарств считаются капли «Корвалол» и «Валокордин», так как в них содержится вещество фенобарбитал. «А вот большинство антидепрессантов после адаптации организма существенного влияния на вождение не оказывают. Но в первое время приема рекомендовал бы с большой осторожностью наблюдать за собой», — утверждает профессор Сергей Игумнов, который руководит отделом клинической наркологии центра психиатрии и наркологии им. Сербского.
Фото: freepik
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