Россиянам перечислили главные причины учащенного сердцебиения

Как сообщил онлайн-изданию «Вечерняя Москва» врач-кардиолог Дмитрий Напалков, регулярные эпизоды тахикардии – это повод проконсультироваться с медиком, который назначит дополнительные исследования, так как этот симптом может указывать на развитие патологий не только сердечно-сосудистой системы, но и органов дыхания, нервной системы и щитовидной железы.

«Если у человека есть стенокардия, ишемическая болезнь сердца, то частый пульс может говорить, например, о сердечной недостаточности», — пояснил эксперт, добавив, что поводом для тревоги должно стать учащенное сердцебиение, которое сопровождается одышкой и отеками.