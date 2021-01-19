Россиянам перечислили главные причины учащенного сердцебиения
Как сообщил онлайн-изданию «Вечерняя Москва» врач-кардиолог Дмитрий Напалков, регулярные эпизоды тахикардии – это повод проконсультироваться с медиком, который назначит дополнительные исследования, так как этот симптом может указывать на развитие патологий не только сердечно-сосудистой системы, но и органов дыхания, нервной системы и щитовидной железы.
«Если у человека есть стенокардия, ишемическая болезнь сердца, то частый пульс может говорить, например, о сердечной недостаточности», — пояснил эксперт, добавив, что поводом для тревоги должно стать учащенное сердцебиение, которое сопровождается одышкой и отеками.
В свою очередь, врач-эндокринолог Антон Поляков подчеркнул, что данный симптом может свидетельствовать и о сахарном диабете, липидемии, проявляется он и при ожирении. Если оставлять без внимания данные нарушения здоровья это может привести к более серьезным последствиям, среди которых – атеросклероз, инсульт или инфаркт миокарда, последние из них могут привести к летальному исходу. «Если пульс выше 75 ударов в минуту, то это уже признак какого-то неблагополучия организма, независимо от возраста», — отметил Кремнев.
Фото: pixabay
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