Россиянам перечислили главные отличия коронавируса и ОРВИ

Кроме того, эксперт подчеркнул, что COVID-19 лечится так же, как любые сопли или грипп, но при этом при наличии изначальных проблем с дыханием терапия будет специфической, так как они находятся в зоне риска развития тяжелых осложнений. Врач напомнил, насколько важно соблюдать меры безопасности – носить маски в общественных местах – чтобы снизить риск заражения и не распространять болезнь, если вы переносите болезнь бессимптомно и не подозреваете об этом.

Фото: pixabay

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