Россиянам перечислили главные отличия коронавируса и ОРВИ
Комаровский поделился этой информацией на своей странице в социальной сети Instagram. По его словам, точный ответ на вопрос «ОРВИ у вас или коронавирус» может дать только тестирование ПЦР или на антитела. Но все же существует весьма существенное отличие между этими двумя болезнями. «Если у вас полная потеря обоняния и вкуса, то с вероятностью, превышающей 99%, – это коронавирус», – написал врач, добавив, что также часто можно обнаружить весьма специфические изменения легких, правда видны они будут только на компьютерной терапии.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что COVID-19 лечится так же, как любые сопли или грипп, но при этом при наличии изначальных проблем с дыханием терапия будет специфической, так как они находятся в зоне риска развития тяжелых осложнений. Врач напомнил, насколько важно соблюдать меры безопасности – носить маски в общественных местах – чтобы снизить риск заражения и не распространять болезнь, если вы переносите болезнь бессимптомно и не подозреваете об этом.
Фото: pixabay
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