Россиянам перечислили болезни, при которых противопоказано делать прививку от коронавируса
В Москве и в некоторых регионах России уже началась массовая вакцинация от коронавируса всех добровольцев в рамках третьей фазы испытания отечественного «Спутника V». Процесс состоит из нескольких этапов: сначала вводится первый компонент препарата – его уже прошли многие желающие, а затем, спустя 21 день, второй. Однако возможность получить прививку от инфекции, изменившей в 2020 году жизни людей, по-прежнему вызывает массу вопросов.
Доктор Жемчугов рассказал онлайн-изданию «Вечерняя Москва», прямым противопоказанием к любым прививкам, хоть от гриппа, хоть от COVID-19, является онкология, потому что лечение данной категории заболеваний сопровождается введением иммунодепрессивных препаратов. Конечно, каждый случай индивидуален, потому решить, стоит ли проводить вакцинацию, может только лечащий врач, у которого перед глазами есть полный анамнез. Кроме того, категорически запрещено прививаться людям с системными заболеваниями крови, красной волчанкой, а также страдающим от любых воспалительных и аутоиммунных болезней.
Фото: depositphotos
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