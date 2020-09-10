Россиянам перечислили болезни, при которых противопоказано делать прививку от коронавируса

Доктор Жемчугов рассказал онлайн-изданию «Вечерняя Москва», прямым противопоказанием к любым прививкам, хоть от гриппа, хоть от COVID-19, является онкология, потому что лечение данной категории заболеваний сопровождается введением иммунодепрессивных препаратов. Конечно, каждый случай индивидуален, потому решить, стоит ли проводить вакцинацию, может только лечащий врач, у которого перед глазами есть полный анамнез. Кроме того, категорически запрещено прививаться людям с системными заболеваниями крови, красной волчанкой, а также страдающим от любых воспалительных и аутоиммунных болезней.

Фото: depositphotos

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