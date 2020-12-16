Россиянам перечислили 5 простых способов избавиться от одышки в домашних условиях

Также в домашних условиях хорошо помогает справиться с одышкой гимнастика, во время которой важно замедлить дыхание и каждый вдох делать глубже и глубже. Выполняется эта нехитрая техника сидя, спина должна быть прямой, вдохните воздух через нос, пытаясь заполнить им живот, затем медленно выдохните. Повторять нужно 10-20 раз. И еще одно средство, которое облегчит ваше состояние – это имбирь. Этот корень обладает мощным противовоспалительным эффектом. Его можно употреблять свежим или добавить в чай.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!