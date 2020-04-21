Россиянам озвучили симптомы коронавируса, при которых надо срочно вызывать скорую
Врач озвучил важную информацию в эфире радиостанции «Говорит Москва». Среди названных им симптомов – безостановочный кашель, настолько сильный, что невозможно дышать, внезапно и быстро поднявшаяся до 38,5 градусов температура на фоне до этого вполне удовлетворительного самочувствия, также должны насторожить резь и сухость в глазах, сильная головная боль и ломота в спине.
Бородкин посоветовал также определить ресурс дыхания. Это можно легко сделать самостоятельно: нужно максимально глубоко вдохнуть и задержать дыхание на 10-15 минут. Если в течение этого времени в груди не возникнет никаких неприятных ощущений, не появится кашель, значит, у вас все в порядке с легкими.
«Если у вас есть поражение или у вас есть субстрат инфицирования и большой объем, вы не сможете вздохнуть полной грудью, у вас возникнут неприятные ощущения, вы начнете закашливаться, у вас начнется головокружение, то есть это будет явно говорить о том, что что-то не в порядке», – объяснил Бородкин, добавив, что в при наличии подобных симптомов вызывать скорую нужно незамедлительно. Если же подобных симптомов нет и вы чувствуете лишь небольшое общее недомогание, лучше отказаться от госпитализации и лечиться от COVID-19 дома, так как коронавирус может протекать по-разному даже у членов одной семьи.
Фото: pixabay
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