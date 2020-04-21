Россиянам озвучили симптомы коронавируса, при которых надо срочно вызывать скорую

Врач озвучил важную информацию в эфире радиостанции «Говорит Москва». Среди названных им симптомов – безостановочный кашель, настолько сильный, что невозможно дышать, внезапно и быстро поднявшаяся до 38,5 градусов температура на фоне до этого вполне удовлетворительного самочувствия, также должны насторожить резь и сухость в глазах, сильная головная боль и ломота в спине.

Бородкин посоветовал также определить ресурс дыхания. Это можно легко сделать самостоятельно: нужно максимально глубоко вдохнуть и задержать дыхание на 10-15 минут. Если в течение этого времени в груди не возникнет никаких неприятных ощущений, не появится кашель, значит, у вас все в порядке с легкими.