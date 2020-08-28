Россиянам озвучили несколько неочевидных причин головной боли

Также к головной боли может привести употребление алкоголя. Спровоцировать ее может даже красное вино, о пользе которого так любят повторять многие. Все дело в высоком содержании танинов, которые и вызывают приступ. А этанол, являющийся одним из основных компонентов крепких напитков, способен сужать сосуды, что приводит к понижению давления на некоторое время, а затем к резкому его повышению, что приводит к спазму. Еще одной неочевидной причиной проблемы может быть некачественный сон. Если вы спите прерывисто и неглубоко, будьте готовы к приступам боли с самого утра. Дело в том, что лимфатическая система мозга наиболее эффективно функционирует исключительно в ночное время, а если вы страдает от бессонницы или предпочитаете полуночничать, то голова в прямом смысле не сможет нормально «очиститься». Кроме того, на ваше самочувствие может повлиять и изменение режима питания. Если вы допускаете состояния, когда уровень глюкозы в крови резко меняется, это может привести к неприятным ощущениям.

Фото: freepik

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