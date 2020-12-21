Россиянам озвучили необычный симптом инфаркта, который должен насторожить
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» со ссылкой на онлайн-издание Express, стандартные симптомы инфаркта вполне характерны: головокружение, тошнота, одышка, чувство тревоги и паники, кашель и хрипы, а также боль в груди, однако, согласно данным специалистов американской клиники Мэйо, есть и менее очевидные признаки, на которые стоит обратить внимание. Один из них – это боль в челюсти. Конечно, этот симптом не всегда свидетельствует о том, что у вас начался инфаркт миокарда, но такую вероятность исключать нельзя.
«Некоторые люди сообщают о возникновении неприятного ощущения в челюсти без очевидного объяснения. Иногда проявление сердечного приступа можно почувствовать в зубах, шее», – отметили врачи ассоциации.
Кроме того, боль от сердечного приступа может развиваться не только в груди, но и разливаться по другим частям тела, например, по спине, или отдавать в руку или плечо. Причем неприятные ощущения могут возникнуть как с левой, так и с правой стороны, особенно если речь идет о женщинах, у которых признаки инфаркта отличаются от того, как болезнь протекает у мужчин.
Кардиологи также напомнили о необходимости не забывать контролировать уровень холестерина в крови, так как именно он ответствен за здоровье вашего сердца, а также не забывать о физической активности и контроле уровня стресса.
Фото: pexels
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!