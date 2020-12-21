Россиянам озвучили необычный симптом инфаркта, который должен насторожить

Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» со ссылкой на онлайн-издание Express, стандартные симптомы инфаркта вполне характерны: головокружение, тошнота, одышка, чувство тревоги и паники, кашель и хрипы, а также боль в груди, однако, согласно данным специалистов американской клиники Мэйо, есть и менее очевидные признаки, на которые стоит обратить внимание. Один из них – это боль в челюсти. Конечно, этот симптом не всегда свидетельствует о том, что у вас начался инфаркт миокарда, но такую вероятность исключать нельзя.

«Некоторые люди сообщают о возникновении неприятного ощущения в челюсти без очевидного объяснения. Иногда проявление сердечного приступа можно почувствовать в зубах, шее», – отметили врачи ассоциации.