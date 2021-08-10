Россиянам объяснили важность иммунизации детей и опасность «ветряночных вечеринок»

Также в ведомстве напомнили о различных мифах. Например, популярное заблуждение о том, что детские инфекции для ребенка не опасны, якобы ими можно и нужно переболеть, при этом чем раньше — тем лучше, категорически неверно. Некоторые инфекции могут быть очень опасными для детей и привести даже к смерти или другим тяжелым последствиям для организма. Так, существует страшная болезнь, которая буквально за пару часов способна убить или сделать инвалидом совершенно здорового ребенка, речь идет о менингококковой инфекции.

Между тем многие распространенные и опасные инфекции можно предотвратить, если сделать прививки. В России существует национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Они содержат информацию о том, кому, когда и от каких инфекций нужно прививаться. При этом вакцинация проводится бесплатно в соответствии с программой обязательного медицинского страхования.