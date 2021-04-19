Россиянам объяснили, о каких проблемах со здоровьем могут рассказать отеки лица

Конечно, чаще всего лицо отекает в результате кратковременного стресса (переутомление, ПМС и пр.), нездорового образа жизни (зачастую нарушение обмена веществ). Но происходить это может и вследствие болезни. Косметолог Марина Шестова рассказала интернет-изданию «Медик Форум», что отеки могут быть симптомом серьезного заболевания.

По словам врача, такие внешние изменения могут свидетельствовать о развитии следующих недугов: