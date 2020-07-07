Россиянам объяснили, что их ждет в случае возвращения коронавируса осенью

Однако, несмотря на это, Онищенко отметил, что даже в случае новой пандемии нельзя идти по пути полного запрета на работу, выход из дома, передвижение, так как согласно многочисленным исследованиям, «до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва», не говоря уже про потери экономики и бизнеса. Чиновник подчеркнул, что в то же время, чтобы избежать данного сценария, надо продолжать соблюдать меры безопасности – носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, чего уже почти никто не делает, потому что в новостях все чаще мелькают сообщения, в том числе и от популярных теледокторов типа Елены Малышевой, что вспышка пандемии в России сходит на нет.

Между тем, в исследованиях также мелькает информация, что у тех же испанцев, которые уже переболели коронавирусом, постепенно пропадают антитела к недугу, на основании этих данных ученые делают выводы, что предпосылок к формированию коллективного иммунитета к COVID-19 пока нет. В то же время, согласно данным на 7 июля 2020 года, в мире зафиксировано 11 620 096 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 694 230 – в России. Число инфицированных за последние сутки в нашей стране составило 6 368 человек.

Фото: pixabay

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