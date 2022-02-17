Россиянам назвали угрожающий жизни пульс, при котором надо срочно обратиться к врачу
По словам Кобрянова, при возникновении таких эпизодов необходимо сделать ЭКГ, суточный мониторинг по Холтеру и затем проконсультироваться с кардиологом. Об этом пишет агентство «Прайм».
«Если приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 мм. рт. ст., необходим вызов бригады скорой помощи», — рассказал врач.
Чтобы снизить вероятность повторения случаев учащенного сердцебиения, эксперт посоветовал отказаться от вредных привычек (курения и алкоголя), исключить продукты, в составе которых есть кофеин, избегать стрессовых ситуаций, наладить режим сна и привести в норму массу тела. Также немаловажно соблюдать рекомендации по лечению артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца при их наличии, заключил Михаил Кобрянов.
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