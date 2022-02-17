Россиянам назвали угрожающий жизни пульс, при котором надо срочно обратиться к врачу

По словам Кобрянова, при возникновении таких эпизодов необходимо сделать ЭКГ, суточный мониторинг по Холтеру и затем проконсультироваться с кардиологом. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Если приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 мм. рт. ст., необходим вызов бригады скорой помощи», — рассказал врач.