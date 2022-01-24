Россиянам назвали способы снизить риск инсульта

Также к тяжелым последствиям приводит атеросклероз. Для предотвращения его развития важно отказаться от курения и нормализовать вес. А в случае повышенного холестерина требуется обращение к врачу и следование его рекомендациям, пишет «РИА Новости».

Фактором риска инсульта оказалась и мерцательная аритмия. «Чтобы вовремя выявить фибрилляцию предсердий и назначить терапию, нужно регулярно проходить медицинские осмотры и один раз в год делать ЭКГ. Фибрилляция предсердий, которую человек не ощущает, так же опасна в плане развития инсульта, как и аритмия с выраженной симптоматикой», — рассказала кардиолог.

В целях профилактики инсульта и других опасных болезней каждому человеку важно придерживаться здорового образа жизни, регулярно проходить медицинское обследование и прочее. В обязательном порядке этих правил следует придерживаться людям с немодифицируемыми факторами риска, на которые нельзя повлиять. К ним относятся: мужской пол, возраст более 60 лет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе у ближайших родственников.