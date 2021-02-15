Россиянам назвали способы избежать преждевременной смерти
Специалист в беседе с телеканалом «Звезда» напомнил, что гипертония – опасный недуг, от которого в той или иной степени страдает от 65% до 70% людей. Причем многие из них даже не считают нужным контролировать уровень своего давления. Однако, по словам Хорошева, очень важно делать эти нехитрые манипуляции: молодым людям хотя бы раз в неделю, зрелым раз в 2-3 дня. Пациентам, у которых уже диагностирована гипертоническая болезнь сердца, стоит делать это ежедневно – минимум 2, а лучше 3 раза в день.
Кардиолог уверен, что такой простой прибор, как тонометр, используемый по назначению и регулярно, поможет избежать развития ряда опасных заболеваний, включая инсульт, аневризму и инфаркт миокарда. Хорошев напомнил, что на начальном этапе гипертония протекает практически бессимптомно, потому периодические головные боли и слабость чаще всего списываются на усталость, перенапряжение и стресс.
Кроме того, специалист призвал всех россиян контролировать процесс потребления алкоголя. Если не получается отказаться от него совсем, стоит сократить это количество до разумных пределов (количество бокалов вина в день женщинам рекомендовано не больше одного, мужчинам – двух). И еще одна полезная привычка, которая поможет продлить жизнь и избежать внезапной смерти – правильное питание. «Люди кусочничают. На перехвате, что называется», – объяснил он. Еда на бегу, перекусы колбасой и фастфудом бесследно не проходят. Врач предупреждает, что последствия чревоугодия и неправильного образа жизни скажутся уже к 30 годам.
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Фото: freepik
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