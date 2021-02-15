Россиянам назвали способы избежать преждевременной смерти

Кардиолог уверен, что такой простой прибор, как тонометр, используемый по назначению и регулярно, поможет избежать развития ряда опасных заболеваний, включая инсульт, аневризму и инфаркт миокарда. Хорошев напомнил, что на начальном этапе гипертония протекает практически бессимптомно, потому периодические головные боли и слабость чаще всего списываются на усталость, перенапряжение и стресс.

Кроме того, специалист призвал всех россиян контролировать процесс потребления алкоголя. Если не получается отказаться от него совсем, стоит сократить это количество до разумных пределов (количество бокалов вина в день женщинам рекомендовано не больше одного, мужчинам – двух). И еще одна полезная привычка, которая поможет продлить жизнь и избежать внезапной смерти – правильное питание. «Люди кусочничают. На перехвате, что называется», – объяснил он. Еда на бегу, перекусы колбасой и фастфудом бесследно не проходят. Врач предупреждает, что последствия чревоугодия и неправильного образа жизни скажутся уже к 30 годам.

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