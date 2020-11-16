Россиянам назвали способ отличить ложные симптомы раковых опухолей от настоящих

В интервью «Пятому каналу» эксперт объяснил, как избежать ошибочного диагноза. По его словам, в современной медицине есть понятие «гипердиагностика опухолевого процесса», когда из-за резко повышающихся онкомаркеров врачи приходят к ложному выводу. Однако далеко не всегда отклонение этих показателей от нормы свидетельствует о наличии развивающегося опасного заболевания. «Повышение онкомаркера в два-три раза не говорит ни о каком патологическом онкологическом процессе. Зачастую это может быть связано с абсолютно доброкачественными процессами», – пояснил Мяснякин.

Врач также заметил, что, увидев не очень хорошие результаты анализов, пациенты часто начинают паниковать, однако это как раз то, чего делать не стоит. Если вам в карте написали «подозрение на опухоль», это еще ни о чем не говорит. Прежде чем бить тревогу, стоит проконсультироваться с другими специалистами, чтобы получить подтверждение или опровержение диагноза, в этом нет ничего зазорного.