Россиянам назвали способ отличить ложные симптомы раковых опухолей от настоящих
В интервью «Пятому каналу» эксперт объяснил, как избежать ошибочного диагноза. По его словам, в современной медицине есть понятие «гипердиагностика опухолевого процесса», когда из-за резко повышающихся онкомаркеров врачи приходят к ложному выводу. Однако далеко не всегда отклонение этих показателей от нормы свидетельствует о наличии развивающегося опасного заболевания. «Повышение онкомаркера в два-три раза не говорит ни о каком патологическом онкологическом процессе. Зачастую это может быть связано с абсолютно доброкачественными процессами», – пояснил Мяснякин.
Врач также заметил, что, увидев не очень хорошие результаты анализов, пациенты часто начинают паниковать, однако это как раз то, чего делать не стоит. Если вам в карте написали «подозрение на опухоль», это еще ни о чем не говорит. Прежде чем бить тревогу, стоит проконсультироваться с другими специалистами, чтобы получить подтверждение или опровержение диагноза, в этом нет ничего зазорного.
Существует и еще один распространенный вариант ложной постановки диагноза: когда человек начитается форумов и непроверенной информации в Интернете, социальных сетях и форумах, накрутит себя и начнет самостоятельно выискивать у себя признаки злокачественного заболевания. О том, что надо проводить самодиагностику, особенно молочных желез, врачи повторяют неоднократно, однако диагнозы ставить себе без консультации со специалистом точно не стоит. «Если вы подозреваете, что со здоровьем что-то не так — следует обращаться к врачу», — пояснил Мяснякин, добавив, что по результатам осмотра у специалиста будут назначены анализы и исследования, которые и помогут установить, что с вами не так – это единственно верный путь развития событий.
Фото: pexels
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