Россиянам назвали самый важный симптом, который поможет не пропустить пневмонию из-за коронавируса

Пульмонолог добавил, что коронавирусная инфекция чаще протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно, но неблагоприятного развития событий также исключать не стоит. Потому особенно важно следить за собственными ощущениями и прислушиваться к своему телу – в большинстве случаев лечиться можно под присмотром медиков дома, даже если у вас развилась несложная форма пневмонии.

Фото: pexels

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