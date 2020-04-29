Россиянам назвали самый важный симптом, который поможет не пропустить пневмонию из-за коронавируса
В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» специалист пояснил, что важнейшим признаком того, что COVID-19 развивается по самому неблагоприятному сценарию, считается одышка. «Нехватка воздуха сигнализирует о более тяжелой форме заболевания», — пояснил он. Авдеев добавил, что в случае, если вы заметили у себя этот симптом и не можете глубоко вдохнуть и задержать воздух в легких на 10-15 секунд, нужно незамедлительно обратиться за помощью врачу и настаивать на госпитализации.
Пульмонолог добавил, что коронавирусная инфекция чаще протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно, но неблагоприятного развития событий также исключать не стоит. Потому особенно важно следить за собственными ощущениями и прислушиваться к своему телу – в большинстве случаев лечиться можно под присмотром медиков дома, даже если у вас развилась несложная форма пневмонии.
Фото: pexels
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