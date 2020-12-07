Россиянам назвали самое массовое осложнение после коронавируса

Доктор подчеркнул, что, к сожалению, коронавирус еще недостаточно хорошо изучен, из-за чего сложно предсказать, какой именно орган пострадает из-за воздействия инфекции, известно, что он бьет по слабому месту — пострадать может весь организм, потому осторожность надо соблюдать не только людям, страдающим от хронических заболеваний, но и тем, кто здоров. Также иммунолог добавил, что сложно предсказать, сколько времени будут сохраняться побочные эффекты у тех, кто перенес ковид — они могут носить как кратковременный, так и долгосрочный характер.

Напомним, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 28 142 новых случая заболевания, таким образом, страна приблизилась к отметке в 2,5 миллиона зараженных с начала пандемии. В мире эпидобстановка также сохраняется на стабильно тревожном уровне: суточный прирост составляет более 533 тысяч человек, а общее число инфицированных превысило 67 миллионов человек.

Фото: pexels

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