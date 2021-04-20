Россиянам озвучили самую частую причину смерти в раннем возрасте
Врач-кардиолог Сергей Иванов раскрыл причину смертности среди молодого поколения в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, людям с повышенным артериальным давлением необходимо особенно пристально следить за своим здоровьем, именно гипертония может привести к необратимым последствиям. Специалист утверждает, что повышенное давление негативно влияет на жизненно важные органы человека. Основными мишенями болезни считаются сердце, мозг и почки. Именно повышенное давление чаще всего становится причиной внезапной смерти в молодом возрасте.
«Первая причина по развитию хронической сердечной недостаточности — это гипертоническая болезнь, потому что происходят морфологические изменения в сердце, и дальше насосная функция сердца начинает страдать. У гипертоника, который не лечится, развиваются почечные проблемы. Почки начинают хуже работать, дальше это целый каскад проблем: интоксикация, задержка жидкости и много других проблем», — объяснил Иванов.
Гипертония может стать причиной инсульта и влиять на мозговую деятельность, снижая умственные способности человека и приводя человека к расстройству интеллекта.
Важно следить за своим здоровьем и регулярно проходить профилактический медицинский осмотр, чтобы была возможность вовремя заметить первые признаки заболеваний, ведь они могут начать проявляться в раннем возрасте.
Фото: freepik.com
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