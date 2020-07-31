Россиянам назвали основные источники заражения коронавирусом в общественных местах
Как сообщили «Известиям» врачи-вирусологи, коронавирус наиболее комфортно себя чувствует в сухих и прохладных местах, потому в общественных заведениях местами наибольшего скопления инфекции считаются ручки дверей и холодильников в магазинах. Не менее опасны поверхности столиков в кафе, которые зачастую не обрабатываются должным образом, места под кондиционерами, кнопки лифтов и домофонов в жилых домах.
По словам Романа Зиновкина, ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. Ломоносова, наиболее заразными считаются поликлиники, медцентры и больницы, потому лучше лишний раз не трогать поверхности в этих заведениях и тем более не прикасаться потом грязными руками лица, глаз или рта – это самый простой способ занести вирус в организм. Также эксперты напомнили, что повышена концентрация вируса в плохо вентилируемых местах, где скапливается большое количество народа, в частности, в общественном транспорте, аптеках и магазинах возле дома. Вероятность заразиться есть и в храмах, фитнес-клубах и барах.
Напомним, что за последние сутки, по состоянию на 31 июля, в России зарегистрировано 5482 случая заболевания коронавирусом, из них 25,5% протекали бессимптомно. В нашей стране идет активное тестирование вакцины. Эксперты заявили, что планируют испытать препарат на пожилых людях и пациентах, страдающих от хронических заболеваний, чтобы узнать, каким будет их иммунный ответ. «Мы не можем испытать вакцину только на здоровых людях и рекомендовать ее человеку в 80 лет или человеку с хроническими заболеваниями печени, почек и других органов», – сказал Михаил Костинов, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова телеканалу «МИР 24».
Фото: pixabay
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