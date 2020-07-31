Россиянам назвали основные источники заражения коронавирусом в общественных местах

Как сообщили «Известиям» врачи-вирусологи, коронавирус наиболее комфортно себя чувствует в сухих и прохладных местах, потому в общественных заведениях местами наибольшего скопления инфекции считаются ручки дверей и холодильников в магазинах. Не менее опасны поверхности столиков в кафе, которые зачастую не обрабатываются должным образом, места под кондиционерами, кнопки лифтов и домофонов в жилых домах.

По словам Романа Зиновкина, ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. Ломоносова, наиболее заразными считаются поликлиники, медцентры и больницы, потому лучше лишний раз не трогать поверхности в этих заведениях и тем более не прикасаться потом грязными руками лица, глаз или рта – это самый простой способ занести вирус в организм. Также эксперты напомнили, что повышена концентрация вируса в плохо вентилируемых местах, где скапливается большое количество народа, в частности, в общественном транспорте, аптеках и магазинах возле дома. Вероятность заразиться есть и в храмах, фитнес-клубах и барах.