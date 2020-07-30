Россиянам назвали о первых видимых симптомах рака, которые должны насторожить
О том, на какие симптомы стоит обратить более пристальное внимание, в интервью «Аргументам и Фактам» рассказал заслуженный деятель науки, врач-терапевт, профессор, руководитель РОО «Амбулаторный врач» Аркадий Верткин. По его словам, в первую очередь необходимо быть внимательными ко всем новообразованиям на теле – уплотнения, бородавки, странные новые родинки или изменившиеся старые. Женщинам стоит проводить регулярный самоосмотр груди, а мужчинам – мошонки на предмет появления опухолей.
Также должны насторожить долго не проходящие раны и покраснения, незаживающие язвы, необычные кровянистые выделения или кровотечения. Среди других признаков, которые должны ускорить ваш поход к врачу, – осиплость голоса и затруднение глотания, хронический кашель, а также длительная диарея или постоянные запоры, сложности с мочеиспусканием. Также Верткин напомнил о важности регулярного прохождения медосмотра и не откладывания посещения врача при обнаружении у себя настораживающих симптомов.
Фото: freepik
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