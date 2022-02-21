Россиянам назвали неожиданные привычки, которые оказались «тихими убийцами» легких
Семейный врач, акушер-гинеколог, врач УЗИ клиники «Медицина» Патимат Алиева напомнила, что курильщики живут примерно на 15 лет меньше. При этом они часто страдают от атеросклероза, тромбоза, болезней дыхательной системы, а также из-за плохой привычки увеличивают риск инфаркта, инсульта и вредят нервной, пищеварительной системам, нарушают половую функцию.
В связи с неправильным питанием может ослабевать легочная защита, а в результате человек становится более подверженным простудам, респираторным инфекциям. Чтобы улучшить общее состояние легких и бронхов, необходимо наполнять свой рацион продуктами, богатыми антиоксидантами. В данном случае будут полезны жирная морская рыба, зеленый чай, брокколи, шпинат, виноград и прочие фрукты, сладкий картофель.
Врагом под номером 3 специалист назвала лень. Редкие прогулки и низкая физическая активность не дает вашим легким дышать «полной грудью». Для этого необходимо как минимум чаще находиться на природе или заниматься спортом.
Сутулость — еще один противник здоровых легких. В сгорбленном состоянии человек ограничивает свои дыхательные объемы. Значит в кровь поступает меньше кислорода, что увеличивает риск гипоксии, пишет «Доктор Питер».
Если вы постоянно находитесь в помещении с установленным кондиционером, необходимо регулярно чистить воздушные фильтры, решетки, где оседают пыль, грязь и целые полчища микробов, советует Патимат Алиева. В противном случае чревато получить проблемы с легкими, вплоть до опасных форм пневмонии.
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