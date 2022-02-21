Россиянам назвали неожиданные привычки, которые оказались «тихими убийцами» легких

Семейный врач, акушер-гинеколог, врач УЗИ клиники «Медицина» Патимат Алиева напомнила, что курильщики живут примерно на 15 лет меньше. При этом они часто страдают от атеросклероза, тромбоза, болезней дыхательной системы, а также из-за плохой привычки увеличивают риск инфаркта, инсульта и вредят нервной, пищеварительной системам, нарушают половую функцию.

В связи с неправильным питанием может ослабевать легочная защита, а в результате человек становится более подверженным простудам, респираторным инфекциям. Чтобы улучшить общее состояние легких и бронхов, необходимо наполнять свой рацион продуктами, богатыми антиоксидантами. В данном случае будут полезны жирная морская рыба, зеленый чай, брокколи, шпинат, виноград и прочие фрукты, сладкий картофель.