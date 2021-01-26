Россиянам назвали неочевидный признак развития онкологии
В эфире телеканала «Россия-1» медик сообщил, что тромбы не возникают без причины. Их образование опасно само по себе, так как может привести к внезапной смерти, однако еще более тревожными могут быть причины появления сгустков крови. Мясников отметил, что в случае обнаружения тромба очень важно не откладывать и пройти полное обследование, которое позволит определить первопричину. «Если есть причина — вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, <…> у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше чем на три дня, — это все факторы риска», — сказал он.
Однако в некоторых случаях причина может быть гораздо более серьезной: тромб может возникнуть из-за частых авиаперелетов, долгого сидения за рулем автомобиля, а также свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний. Медик также напомнил о симптомах возможного образования сгустков крови, среди них — отек одной конечности, частые боли и покалывание в ногах, красные и теплые наощупь полосы на коже, одышка, беспричинный кашель, боли и покалывания в груди при глубоком вздохе.
Фото: depositphotos
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