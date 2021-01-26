Россиянам назвали неочевидный признак развития онкологии

Однако в некоторых случаях причина может быть гораздо более серьезной: тромб может возникнуть из-за частых авиаперелетов, долгого сидения за рулем автомобиля, а также свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний. Медик также напомнил о симптомах возможного образования сгустков крови, среди них — отек одной конечности, частые боли и покалывание в ногах, красные и теплые наощупь полосы на коже, одышка, беспричинный кашель, боли и покалывания в груди при глубоком вздохе.

Фото: depositphotos

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