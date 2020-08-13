Россиянам назвали главные признаки, по которым можно определить приближение смерти

В интервью изданию «Вечерняя Москва» эксперт сообщил, что синдром внезапной смерти наиболее часто встречается у младенцев. Известна масса случаев, когда дети в возрасте до года без видимой причины умирали во сне. Однако мало кому известно, что подобное может произойти и со взрослыми людьми.

Однако, как правило, о 100%-ном здоровье в данном случае речь не идет – у людей обычно присутствует «букет» хронических недугов – проблем с сердечно-сосудистой системой, тромбоэмболией или анафилактического шока. Кроме того, если быть внимательными к собственному здоровью, можно заметить признаки приближающейся смерти. «Эти симптомы в буквальном смысле написаны на лице», — заметил врач.