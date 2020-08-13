Россиянам назвали главные признаки, по которым можно определить приближение смерти
В интервью изданию «Вечерняя Москва» эксперт сообщил, что синдром внезапной смерти наиболее часто встречается у младенцев. Известна масса случаев, когда дети в возрасте до года без видимой причины умирали во сне. Однако мало кому известно, что подобное может произойти и со взрослыми людьми.
Однако, как правило, о 100%-ном здоровье в данном случае речь не идет – у людей обычно присутствует «букет» хронических недугов – проблем с сердечно-сосудистой системой, тромбоэмболией или анафилактического шока. Кроме того, если быть внимательными к собственному здоровью, можно заметить признаки приближающейся смерти. «Эти симптомы в буквальном смысле написаны на лице», — заметил врач.
Болибок отметил, что надо обратить внимание на такие симптомы, как одышка, быстрая утомляемость, вялость, внезапное покраснение лиц, посинение губ, необоснованная бледность, беспричинное чувство страха, регулярная потеря сознания, расширение зрачков. «Главные, предшествующие смерти симптомы, — это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости», – отметил он. Если проявляются все эти симптомы в комплексе, стоит бить тревогу и срочно обращаться к врачу, так как смерть может наступить буквально через 2 часа.
Фото: pixabay
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