Россиянам назвали главную причину смерти 95% умерших от коронавируса

В интервью телеканалу «Россия 1» градоначальник объяснил, чем вызвано увеличение числа умерших от коронавируса. По его мнению, 95% пациентов, до того как попасть в больницу, занимались самолечением. «Не надо пытаться найти подходящее лекарство в аптеках. Вы можете выписать сами себе неправильное лекарство, загнать болезнь внутрь и получить тяжелейшие осложнения. Не нужно идти в аптеку, когда у тебя ковид», – пояснил Собянин, добавив, что гораздо правильнее будет вызвать врача и проконсультироваться с ним, чтобы получить рецепт на препарат, который поможет облегчить ваше состояние.