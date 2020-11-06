Россиянам назвали главную причину смерти 95% умерших от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что подавляющее большинство скончавшихся от осложнений, вызванных инфекцией, занимались самолечением.
В интервью телеканалу «Россия 1» градоначальник объяснил, чем вызвано увеличение числа умерших от коронавируса. По его мнению, 95% пациентов, до того как попасть в больницу, занимались самолечением. «Не надо пытаться найти подходящее лекарство в аптеках. Вы можете выписать сами себе неправильное лекарство, загнать болезнь внутрь и получить тяжелейшие осложнения. Не нужно идти в аптеку, когда у тебя ковид», – пояснил Собянин, добавив, что гораздо правильнее будет вызвать врача и проконсультироваться с ним, чтобы получить рецепт на препарат, который поможет облегчить ваше состояние.
Фото: depositphotos
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