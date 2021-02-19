Россиянам назвали эффективные способы справиться с бессонницей

Бороться с бессонницей можно даже в таких тяжелых условиях – и без медикаментов. В первую очередь важно дать организму успокоиться и настроиться на хороший отдых. Для этого нужно за несколько часов до сна отложить в сторону все гаджеты и разработать расслабляющие ритуалы. Можете прогуляться на свежем воздухе перед сном и проветрить спальню. Выпейте чашку горячего ромашкового чая, примите теплый душ, почистите зубы, помедитируйте. Важно быстро отойти ко сну, а эта способность основана на умении быстро расслаблять мышцы и разум. У вас могут быть свои ритуалы, но все они должны быть направлены на снятие уровня стресса и тревожности.

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