Россиянам назвали эффективные способы профилактики тромбоза

Особенно важно повысить свой уровень физической активности, потому занимайтесь физкультурой хотя бы 30 минут, но на ежедневной основе. С возрастом также стоит скорректировать свой рацион — природа уже не столь благосклонна к вам, как в юности, потому старайтесь минимизировать количество фастфуда и джанкфуда, отдавайте предпочтение «чистой» пище. Помимо этого, специалисты советуют избегать переохлаждения или перегрева, чтобы не вводить свой организм в дополнительный стресс, и избегать ношения тесной одежды и обуви, а при перелетах обязательно надевать компрессионные чулки.

Фото: depositphotos

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