Россиянам назвали эффективные способы профилактики тромбоза
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», оторвавшиеся тромбы чаще всего приводят к летальному исходу или инвалидности. Потому очень важно проводить профилактику этого опасного заболевания. По словам специалистов, делать это надо начинать всем людям по достижении 40-летия. Современный образ жизни, связанный с гиподинамией, употреблением алкоголя, курением и стрессом, провоцирует развитие недуга. Потому врачи настоятельно рекомендуют соблюдать ряд нехитрых правил, которые будут препятствовать образованию тромбов.
Особенно важно повысить свой уровень физической активности, потому занимайтесь физкультурой хотя бы 30 минут, но на ежедневной основе. С возрастом также стоит скорректировать свой рацион — природа уже не столь благосклонна к вам, как в юности, потому старайтесь минимизировать количество фастфуда и джанкфуда, отдавайте предпочтение «чистой» пище. Помимо этого, специалисты советуют избегать переохлаждения или перегрева, чтобы не вводить свой организм в дополнительный стресс, и избегать ношения тесной одежды и обуви, а при перелетах обязательно надевать компрессионные чулки.
Фото: depositphotos
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