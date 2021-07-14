Россиянам назвали дату начала вакцинации подростков от 12 до 17 лет
С 5 июля в Москве стартовали клинические исследования с участием 100 добровольцев по поводу вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет. Подросткам ввели первый компонент самой популярной в мире вакцины — «Спутника V», однако дозировка препарата была уменьшена примерно в 10 раз по сравнению с нормой для взрослых. Испытания проводятся на базе двух детских больниц совместно с учеными Центра имени Гамалеи.
«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — сообщил «РИА Новости» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург о состоянии подростков после первого компонента.
По словам специалиста, в последнее время наблюдается резкое увеличение случаев заражения детей и более тяжелого течения болезни, чем ранее, и их необходимо защитить. Потому было решено начать вакцинацию подростков от коронавируса, ученые активно работают, чтобы запустить программу до 20 сентября этого года.
Фото: freepik.com
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