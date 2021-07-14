Россиянам назвали дату начала вакцинации подростков от 12 до 17 лет

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — сообщил «РИА Новости» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург о состоянии подростков после первого компонента.

По словам специалиста, в последнее время наблюдается резкое увеличение случаев заражения детей и более тяжелого течения болезни, чем ранее, и их необходимо защитить. Потому было решено начать вакцинацию подростков от коронавируса, ученые активно работают, чтобы запустить программу до 20 сентября этого года.