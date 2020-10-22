Россиянам назвали болезнь, которая может снизить риск инфицирования коронавирусом

«Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод – это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции», – сказала специалист, добавив, что осенью могут спровоцировать приступ пылевые клещи и плесень, а также опавшая листва. Именно эти аллергены могут привести к развитию астмы и хронического ринита. Однако определить, от какого из этих двух заболеваний вы страдаете, можно только обратившись к доктору.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!