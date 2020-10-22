Россиянам назвали болезнь, которая может снизить риск инфицирования коронавирусом
В интервью радиостанции Sputnik врач заявила, что это связано с тем, что у людей с данным недугом «повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE)». Рыжих добавила, что кашель и затрудненное дыхание – признаки не только коронавируса, но и минимум 25 заболеваний. Но если эти симптомы появляются у вас не впервые, это скорее говорит о сезонной аллергии, обострившейся из-за наступления холодов, нежели COVID-19.
«Аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод – это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции», – сказала специалист, добавив, что осенью могут спровоцировать приступ пылевые клещи и плесень, а также опавшая листва. Именно эти аллергены могут привести к развитию астмы и хронического ринита. Однако определить, от какого из этих двух заболеваний вы страдаете, можно только обратившись к доктору.
Фото: pixabay
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