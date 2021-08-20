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Россиянам назвали безопасную суточную норму сахара и полезные альтернативы ему

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «‎Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» Алла Погожева сообщила о необходимости снижения суточной нормы потребления сахара. По ее словам, для этого в первую очередь считаются добавленные сахара: низкомолекулярные углеводы, внесенные в состав продукта в ходе технологического процесса для придания ему сладкого вкуса. Речь идет о сахарозе, глюкозо-фруктозном сиропе, крахмальной патоке и меде.
Россиянам назвали безопасную суточную норму сахара и полезные альтернативы ему

«‎При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав России предложил снизить этот верхний предел — менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день», — сказала Алла Погожева в интервью радио Sputnik.

В основном добавленные сахара содержатся в кондитерских изделиях, сладких кисломолочных и творожных продуктах и подслащенных безалкогольных напитках. Специалист отмечает, в пределах нормы перечисленные продукты не запрещены, если нет медицинских показаний. «‎В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет. При таких состояниях, как гипогликемия, когда темнеет в глазах, можно использовать сладкий чай», — объяснила доктор медицинских наук.

По словам Аллы Погожевой, сахар как источник углеводов можно заменить, например, полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых и цельнозерновых продуктах и в овощах и фруктах.

Фото: freepik.com

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