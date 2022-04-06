Россиянам назвали бесплатные по полису ОМС услуги, о которых многие не догадывались

По программе ОМС россияне вправе получить бесплатный массаж. Причем доступно более десяти его видов — например, общий медицинский массаж, массаж воротниковой области, а также процедура для детей раннего возраста, включающая в себя в том числе и гимнастику. Кроме того, список дополняют восстановительный массаж и физиотерапия, консультации узких специалистов.

В том числе доступны ряд услуг, за которые иногда просят заплатить, сообщила Алина Колосова: «Рейтинг возглавляют лабораторные, инструментарные и диагностические исследования. Например, очень часто просят деньги за исследование крови на гормоны щитовидной железы. На втором месте — исследование магнитно-резонансной томографии и компьютерная томография». Решить вопрос финансово в некоторых медицинских учреждениях предлагают и в случае необходимости провести исследования ранее срока. Так, срок ожидания МРТ и КТ составляет 30 календарных дней, но при необходимости врач должен предоставить направление немедленно, пишет «Вечерняя Москва».

По полису ОМС возможно пройти и процедуру экстракорпорального оплодотворения, которое осуществляется для женщин по квоте. Анализы и прочие виды услуг, требующиеся в ходе подготовки к оплодотворению, должны быть бесплатными, отметила специалист. Также положена безвозмездная помощь людям с ожирением или психологическими проблемами (депрессией, тревожными расстройствами).