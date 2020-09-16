Россиянам напомнили об инфекциях, которые гораздо опаснее коронавируса

Также Мясников напомнил, что эпидемиологи прогнозировали нечто подобное, только думали, что это будет эпидемия мутировавшей формы гриппа. К счастью, события развивались по относительно позитивному сценарию. Однако доктор уверен, что нынешняя пандемия – это лишь предпосылка к чему-то более масштабному и более опасному: «Я убежден, что COVID-19 это своего рода репетиция перед настоящей бурей и Апокалипсисом. Считайте, что это такой тренировочный вирус», – заявил Мясников, добавивший, что последние многочисленные исследования доказывают, что в будущем появится более смертоносная инфекция, летальность которой может достигнуть до 30% против 1,4% от коронавируса. По этой причине нужно задуматься о масштабной реформе системы здравоохранения во всем мире, чтобы не допустить подобного развития событий.

Фото: pixabay

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