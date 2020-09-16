Россиянам напомнили об инфекциях, которые гораздо опаснее коронавируса
Как передает онлайн-издание «Медик форум», в своей авторской передаче «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия 1», главврач Московской городской клинической больницы №71 пояснил, что коронавирусы существуют уже давно и известны специалистам. Более того, вспышки этих инфекций случались и раньше – в 2002-м и 2012 годах, просто они не переросли в пандемию.
Также Мясников напомнил, что эпидемиологи прогнозировали нечто подобное, только думали, что это будет эпидемия мутировавшей формы гриппа. К счастью, события развивались по относительно позитивному сценарию. Однако доктор уверен, что нынешняя пандемия – это лишь предпосылка к чему-то более масштабному и более опасному: «Я убежден, что COVID-19 это своего рода репетиция перед настоящей бурей и Апокалипсисом. Считайте, что это такой тренировочный вирус», – заявил Мясников, добавивший, что последние многочисленные исследования доказывают, что в будущем появится более смертоносная инфекция, летальность которой может достигнуть до 30% против 1,4% от коронавируса. По этой причине нужно задуматься о масштабной реформе системы здравоохранения во всем мире, чтобы не допустить подобного развития событий.
Фото: pixabay
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