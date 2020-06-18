Россиянам напомнили о правилах, соблюдение которых поможет пережить жару без вреда для здоровья

В беседе с изданием «Вечерняя Москва» эксперт заявила, что жара, как правило, всегда сопровождается повышенными нагрузками на организм: из-за высокой температуры обостряются хронические заболевания, ухудшается общее самочувствие, учащается пульс и сердцебиение. Причем негативному воздействию подвергаются не только взрослые, но и дети. «В особой группе риска находятся люди старше 65 лет, у которых уже образовались явные или скрытые хронические болезни», — заметила Алексеева, добавив, что дети с хроническими заболеваниями тоже под угрозой.

Терапевт напомнила, что людям с болезнями сердечно-сосудистой системы стоит быть особенно осторожными: регулярно измерять артериальное давление, следить за прогнозом погоды, не находиться под палящим солнцем на протяжении долгого времени, чтобы не спровоцировать гипертонический криз, инсульт или инфаркт. При необходимости стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом для коррекции медикаментозной терапии. Также Алексеева отметила, что с 11 до 17 вечера, когда солнце наиболее активное, не стоит заниматься активными дачными работами – отложите их на утро или вечер, когда не будет так жарко.