Россиянам напомнили о правилах, соблюдение которых поможет пережить жару без вреда для здоровья
В беседе с изданием «Вечерняя Москва» эксперт заявила, что жара, как правило, всегда сопровождается повышенными нагрузками на организм: из-за высокой температуры обостряются хронические заболевания, ухудшается общее самочувствие, учащается пульс и сердцебиение. Причем негативному воздействию подвергаются не только взрослые, но и дети. «В особой группе риска находятся люди старше 65 лет, у которых уже образовались явные или скрытые хронические болезни», — заметила Алексеева, добавив, что дети с хроническими заболеваниями тоже под угрозой.
Терапевт напомнила, что людям с болезнями сердечно-сосудистой системы стоит быть особенно осторожными: регулярно измерять артериальное давление, следить за прогнозом погоды, не находиться под палящим солнцем на протяжении долгого времени, чтобы не спровоцировать гипертонический криз, инсульт или инфаркт. При необходимости стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом для коррекции медикаментозной терапии. Также Алексеева отметила, что с 11 до 17 вечера, когда солнце наиболее активное, не стоит заниматься активными дачными работами – отложите их на утро или вечер, когда не будет так жарко.
По словам эксперта, высокие температуры трудно переносить даже здоровым людям, потому стоит ограничить физическую нагрузку, чтобы не навредить сердцу. Пребывать на солнцепеке долгое время также противопоказано. Как и пить алкоголь, особенно крепкий – это может привести к инсульту или внезапной потере сознания. А вот пить больше воды в жару просто необходимо, чтобы избежать обезвоживания и перегрева. Рекомендованное количество – до 2 литров в сутки. В завершение Алексеева напомнила, что главные признаки перегрева – это нестерпимая жажда и сухость во рту, головная боль и слабость. Если вы внезапно почувствуете себя плохо, немедленно найдите тень, попейте воды и вызывайте скорую.
Фото: pexels
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