Россиянам напомнили, кому противопоказано окунаться в прорубь на Крещение

При этом даже тем, кто совершенно здоров, стоит подготовиться к окунанию. Не забудьте взять с собой полотенце, чтобы энергично растереться после ритуала, а также свободную одежду, которая не прилипнет в не до конца сухому телу и не станет влажной. Если вы ныряете в прорубь с головой, не забудьте теплую шапку. Также ни до, ни после купания не рекомендовано употреблять алкоголь, гораздо полезнее будет выпить горячего чаю.

Фото: depositphotos

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