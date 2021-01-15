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Россиянам напомнили, кому противопоказано окунаться в прорубь на Крещение

Окунание в купель с ледяной водой – одна из давних русских традиций на Крещение. Здоровым людям подобная процедура может быть даже полезна, так как это может укрепить иммунитет, однако при наличии некоторых недугов лучше от этой затеи отказаться.

Как сообщила врач-терапевт Людмила Лапа онлайн-издание ТАСС, в первую очередь от ныряния в ледяную воду стоит отказаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно тем, кто перенес инфаркт или инсульт, так как резкие спазмы сосудов могут привести к гипертонии. Воздержаться от соблюдения традиции нужно и при первых признаках простуды или гриппа – насморке, заложенности или боли в горле – это может усугубить болезненное состояние.

При этом даже тем, кто совершенно здоров, стоит подготовиться к окунанию. Не забудьте взять с собой полотенце, чтобы энергично растереться после ритуала, а также свободную одежду, которая не прилипнет в не до конца сухому телу и не станет влажной. Если вы ныряете в прорубь с головой, не забудьте теплую шапку. Также ни до, ни после купания не рекомендовано употреблять алкоголь, гораздо полезнее будет выпить горячего чаю.

Фото: depositphotos

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