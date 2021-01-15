Россиянам напомнили, кому противопоказано окунаться в прорубь на Крещение
Как сообщила врач-терапевт Людмила Лапа онлайн-издание ТАСС, в первую очередь от ныряния в ледяную воду стоит отказаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно тем, кто перенес инфаркт или инсульт, так как резкие спазмы сосудов могут привести к гипертонии. Воздержаться от соблюдения традиции нужно и при первых признаках простуды или гриппа – насморке, заложенности или боли в горле – это может усугубить болезненное состояние.
При этом даже тем, кто совершенно здоров, стоит подготовиться к окунанию. Не забудьте взять с собой полотенце, чтобы энергично растереться после ритуала, а также свободную одежду, которая не прилипнет в не до конца сухому телу и не станет влажной. Если вы ныряете в прорубь с головой, не забудьте теплую шапку. Также ни до, ни после купания не рекомендовано употреблять алкоголь, гораздо полезнее будет выпить горячего чаю.
Фото: depositphotos
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