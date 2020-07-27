Россиянам напомнили, как отличить симптомы коронавируса от гриппа

В то же время коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному: у одних пациентов может вовсе не быть никаких симптомов, но при этом оказываются сильно поражены легкие, у других же все ограничивается просто очень тяжелым самочувствием, которое нарастает постепенно, но внебольничная пневмония при этом не развивается. Кроме того, отличительными симптомами COVID-19, которых никогда не бывает при гриппе, считаются потеря вкуса и обоняния, которая чаще всего проявляется на ранних стадиях болезни и довольно долго не проходит.

Напомним, что, по состоянию на 27 июля 2020 года, в мире выявлено более 16,3 миллионов подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 818 тысяч приходятся на Россию. За последние сутки в нашей стране зарегистрировано 5635 заболевших. За все время пандемии вылечились 9,4 миллиона человек, 603 тысячи – в России. Общее количество скончавшихся – почти 650 тысяч.

Фото: depositphotos

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