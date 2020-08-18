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Россиянам напомнили, как отличить грипп и простуду от коронавируса

Врач-терапевт высшей категории, главный врач одной из московских многопрофильных клиник Татьяна Романенко, что симптомы двух заболеваний легко отличить друг от друга.

Как передает издание «Ридус», при плохом самочувствии не всегда стоит сразу обращаться к врачу, даже в пандемию. Для начала лучше попробовать понять, что с вами происходит. Несмотря на то, что все три заболевания начинаются примерно одинаково – со слабости и общего недомогания, но без высокой температуры, но так длится очень недолго. Даже легкая форма коронавируса, как правило, сопровождается потерей вкуса и обоняния, часто появляется беспричинная апатия, такое состояние сохраняется до 14 дней. При тяжелой форме не всегда бывает кашель и насморк, зато всегда поднимается высокая температура, до 39 градусов. В случае поражения легких также наблюдается тяжесть в груди, гипоксия (чувство нехватки воздуха). В таких случаях медлить нельзя – необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Грипп и ОРВИ протекают по совершенно иному сценарию: «Обычная простуда богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах. У кого-то это сопровождается нарушением стула, диареей, большой слизистой отделяемостью», – пояснила Романенко, добавив, что подобное состояние сохраняется от 3 до 7 дней максимум. Грипп начинается резко и сопровождается головной болью, которой не бывает при COVID-19, высокой температурой, ломотой в мышцах и суставах, такое состояние сохраняется от 2 до 5 дней, улучшение наступает максимум на 10 день.

Фото: pixabay

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