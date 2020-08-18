Россиянам напомнили, как отличить грипп и простуду от коронавируса
Как передает издание «Ридус», при плохом самочувствии не всегда стоит сразу обращаться к врачу, даже в пандемию. Для начала лучше попробовать понять, что с вами происходит. Несмотря на то, что все три заболевания начинаются примерно одинаково – со слабости и общего недомогания, но без высокой температуры, но так длится очень недолго. Даже легкая форма коронавируса, как правило, сопровождается потерей вкуса и обоняния, часто появляется беспричинная апатия, такое состояние сохраняется до 14 дней. При тяжелой форме не всегда бывает кашель и насморк, зато всегда поднимается высокая температура, до 39 градусов. В случае поражения легких также наблюдается тяжесть в груди, гипоксия (чувство нехватки воздуха). В таких случаях медлить нельзя – необходимо срочно вызывать скорую помощь.
Грипп и ОРВИ протекают по совершенно иному сценарию: «Обычная простуда богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах. У кого-то это сопровождается нарушением стула, диареей, большой слизистой отделяемостью», – пояснила Романенко, добавив, что подобное состояние сохраняется от 3 до 7 дней максимум. Грипп начинается резко и сопровождается головной болью, которой не бывает при COVID-19, высокой температурой, ломотой в мышцах и суставах, такое состояние сохраняется от 2 до 5 дней, улучшение наступает максимум на 10 день.
Фото: pixabay
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