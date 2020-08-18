Россиянам напомнили, как отличить грипп и простуду от коронавируса

Грипп и ОРВИ протекают по совершенно иному сценарию: «Обычная простуда богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах. У кого-то это сопровождается нарушением стула, диареей, большой слизистой отделяемостью», – пояснила Романенко, добавив, что подобное состояние сохраняется от 3 до 7 дней максимум. Грипп начинается резко и сопровождается головной болью, которой не бывает при COVID-19, высокой температурой, ломотой в мышцах и суставах, такое состояние сохраняется от 2 до 5 дней, улучшение наступает максимум на 10 день.

Фото: pixabay

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