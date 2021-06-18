Россиянам напомнили, что можно делать при солнечном ожоге (и что нельзя)

Также желательно принять душ с температурой воды около 20 градусов. «Душ снимет раздражение, успокоит кожу, снизит температуру тела, остановит само развитие ожога. Необходимо избегать сильных струй, чтобы не повредить кожу еще больше. К болевым ощущениям могут добавиться жжение, покалывание, которые можно устранить только медицинскими препаратами. Самое простое для снятия боли — это парацетамол либо ибупрофен», — сообщил врач.

Затем важно увлажнить кожу, в данном случае идеально подойдут кремы с витамином E, экстрактом ромашки, соком алоэ или с пантенолом. «При ожогах ни в коем случае нельзя применять спиртосодержащие лосьоны и кислотосодержащие вещества, как кефир или сметана, это может пагубно сказаться на качестве самой кожи — она состарится при воздействии таких веществ при ожоге», — сказал Станислав Арканников.

Снова отправиться загорать можно только после того, как прошли все неприятные симптомы. Однако не стоит забывать, чтобы не усугубить ситуацию, стоит посещать пляж только в утреннее или вечернее время.