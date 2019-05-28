Россиянам начнут приходить смс-ки из поликлиник с приглашением на бесплатные медосмотры

С 28 мая вступает в силу приказ Минздрава РФ о новых правилах ОМС.

В ближайшие два года планируется провести массовую диспансеризацию всех россиян. В результате для каждого определят соответствующую группу здоровья. Всех тех, у кого обнаружатся хронические заболевания, планируют перевести под постоянное диспансерное наблюдение — они будут проходить медосмотры несколько раз в год.

Также будет налажено взаимодействие между поликлиниками и страховыми компаниями, которые выдают полисы ОМС. И страховые, и поликлиники будут оповещать пациентов по смс о необходимости прохождения очередного медосмотра. И именно в страховую компанию теперь можно будет обратиться пациентам, если их не устроит качество предоставления услуг в поликлинике.