Россиян снова ждет рост заболеваемости COVID-19: когда стабилизируется ситуация
Как сообщает врач-инфекционист Евгений Тимаков, вероятно, скоро снова ожидается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Предположительно данный период придется на сентябрь, а именно на середину или конец месяца. Касаемо стабилизации эпидемиологической ситуации с вирусом, специалист считает, что произойдет это ближе к зиме. Дело в том, что нужно время, чтобы сформировать иммунную прослойку.
«Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать», — сказал Тимаков «РИА Новости».
По мнению специалиста, рост числа заболевших еще возможен, поскольку в стране пока не сформирована иммунная прослойка, а для этого требуется время.
Фото: freepik.com
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