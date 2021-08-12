Россиян снова ждет рост заболеваемости COVID-19: когда стабилизируется ситуация

«Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать», — сказал Тимаков «РИА Новости».

По мнению специалиста, рост числа заболевших еще возможен, поскольку в стране пока не сформирована иммунная прослойка, а для этого требуется время.