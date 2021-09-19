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Россиян предупредили об осеннем пике активности клещей

Насекомые активизируются в Центральной части России, Поволжье и на юге, считают специалисты Роспотребнадзора. Их активность может сохраниться до декабря, если установится комфортная для них погода. Особенно опасны клещи для животных. Эксперты напомнили о приемах безопасности, которые помогут предотвратить укус и его последствия.
Россиян предупредили об осеннем пике активности клещей

В Центральной части России, в Поволжье и на юге снова активизировались клещи. Это, указывают представители Роспотребнадзора, началось еще в середине августа и затронуло те регионы, где сохранялась температура выше +9 градусов. Именно это условие помогает клещам оставаться активными в конце сезона.

«В основном это клещи рода Ixodes, которые переносят энцефалит и боррелиоз, а также Dermacentor, которые опасны в первую очередь для собак. Завершение их активности зависит от погоды: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря. Если похолодание короткое, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются», — рассказала в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.

Оставляя щиколотки открытыми во время пробежки по лесу, любитли спорта рискуют вернуться домой с укусом клеща.

Оставляя щиколотки открытыми во время пробежки по лесу, любитли спорта рискуют вернуться домой с укусом клеща.

Фото: Depositphotos

Она отметила, что Урал, Сибирь и Дальний Восток эта опасность не затрагивает. В этих частях России водятся иные виды клещей, у которых повторная активность в течение года отсуствует.

Всем, кто желает прогулятся по лесу в последние теплые деньки, эксперты Роспотребнадзора дают старый совет — не ходить с открытыми участками кожи на щиколотках и голенях и заправлять брюки в носки или плотную обувь. Тогда перескочивший с травинки или ветки на одежду клещ не сможет пробраться под нее и укусить.

Фото и видео: Depositphotos