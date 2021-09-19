Россиян предупредили об осеннем пике активности клещей

В Центральной части России, в Поволжье и на юге снова активизировались клещи. Это, указывают представители Роспотребнадзора, началось еще в середине августа и затронуло те регионы, где сохранялась температура выше +9 градусов. Именно это условие помогает клещам оставаться активными в конце сезона.

«В основном это клещи рода Ixodes, которые переносят энцефалит и боррелиоз, а также Dermacentor, которые опасны в первую очередь для собак. Завершение их активности зависит от погоды: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря. Если похолодание короткое, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются», — рассказала в интервью радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.